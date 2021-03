Promotion de la condition de la femme : Orange reçoit le Trophée de l’égalité professionnelle

Acteur engagé à proposer un environnement diversifié et inclusif où les femmes sont présentes dans tous les métiers et à tous les niveaux de management, Orange Maroc s’est vu décerner le trophée de l’égalité professionnelle pour sa 5ème édition organisée par le ministère du Travail et de l’insertion professionnelle.

Cette cérémonie, qui s’est tenue sous la présidence du chef du gouvernement avec la présence de plusieurs acteurs associatifs et médiatiques, fut l’occasion de récompenser la particularité et la distinction de certaines entreprises en matière de promotion des droits de la femme au travail, souligne un communiqué de l’opérateur.

Le Trophée est décerné aux entreprises ayant réalisé des avancées en matière de respect de l’égalité des chances entre hommes et femmes aux niveaux de l’emploi, des conditions de travail et de la formation continue, ainsi qu’au niveau de l’encouragement de la femme à consentir la responsabilité au sein de l’entreprise et à participer aux instances représentatives du personnel, poursuit la même source.

« Nous sommes fiers de recevoir cette distinction qui vient récompenser un engagement de plus d’une dizaine d’années en faveur de l’égalité des genres. A ce titre, nous avons été la première entreprise du royaume à obtenir la certification internationale « Gender Equality & Diversity for European & International Standard »(GEEIS) en faveur de l’égalité des chances et de l’égalité professionnelle hommes-femmes» a notamment déclaré Zakia Hajjaji, directrice des ressources humaines de Orange Maroc, suite à cette cérémonie.

L’obtention de cette nouvelle reconnaissance consolide l’engagement d’Orange à défendre une vision responsable et inclusive de l’égalité professionnelle afin de construire une société plus ouverte, plus juste et plus égalitaire, indique l’opérateur.