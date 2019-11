Projet de loi sur la grève : le ministre du Travail plaide pour une approche de concertation

Le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amkraz a plaidé, mardi à Rabat, en faveur de l’adoption d’un mécanisme consensuel et de concertation pour que la loi sur la grève puisse voir le jour.

Lors d’une rencontre avec une délégation de la Fédération des chambres marocaines d’industrie, de commerce et de services, Mohamed Amkraz a souligné l’importance d’une telle démarche aussi bien pour l’élaboration de la loi sur la grève que pour les autres projets de loi et de décrets en lien avec son département.

Selon un communiqué du ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amkraz a rappelé plusieurs chantiers importants sur lesquels se penche son département, tel la couverture sociale des professions libres et des indépendants et le dossier de la santé et de la sécurité au travail.

Cette réunion a été marquée par un échange sur nombre de dossiers et questions ayant trait aux entreprises affiliées à la Fédération, à la Caisse nationale de sécurité sociale, le code du travail et la loi organique sur la grève.

Selon la même source, ces entretiens tenus en présence du président de la Fédération interviennent en prolongement de la tournée de communication effectuée aux sièges des partenaires socio-économiques.

(Avec MAP)