Programme Intelaka : 22 875 crédits accordés en 2021

Le nombre de crédits accordés dans le cadre du programme intégré « Intelaka » a atteint 22 875 crédits, au cours de l’exercice 2021, pour un volume d’engagements de plus de 3,8 milliards de dirhams (MMDH), marquant une hausse de 22% par rapport à 2020.

La région de Casablanca-Settat vient en tête avec plus de 26% du volume des crédits garantis, suivie des régions de Rabat-Salé-Kénitra (15%) et Marrakech-Safi (12%), précise la Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise (SNGFE), portant le nom de marque Tamwilcom, dans un communiqué publié à l’issue de son 3ème Conseil d’administration tenu, mardi à Rabat.

Lancé en février 2020, le programme « Intelaka » est destiné à faciliter l’accès au financement des jeunes porteurs de projets, des auto-entrepreneurs et des TPE aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural.