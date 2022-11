Programme Forsa : les objectifs fixés ont été réalisés

Le programme Forsa a atteint 100% de son objectif initial, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

Ce programme a accordé le financement à plus de 10 000 porteurs de projet, à date, dépassant ainsi son objectif initial. Cette performance est rendue possible grâce à la tenue de plus de 400 commissions de financement régionales, réparties sur l’ensemble du territoire national, entre le mois d’août et le mois d’octobre 202.

Les jeunes porteurs de projets financés, coeur de cible du programme et catégorie majoritaire, opèrent dans des secteurs différents dont principalement le commerce, le tourisme, l’artisanat, les services et l’agriculture, précise la même source.

Les femmes porteuses de projets ont été, par ailleurs, une cible prioritaire dès le lancement du programme. Elles se sont distinguées par un parcours remarquable tout au long du process de sélection, formation et accompagnement.

Les projets portés par des femmes représentent, ainsi, 20% des financements accordés, en phase avec l’engagement du programme d’insuffler l’entrepreneuriat auprès de la cible féminine.

Cette performance globale du programme a été renforcée par la mobilisation de l’ensemble des partenaires du programme dont plus de 60 incubateurs et 7 institutions financières recrutés par la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), ayant permis d’apporter un accompagnement rapproché aux porteurs de projets pour présenter des dossiers de financement de qualité et leur permettre l’obtention des avis favorables.