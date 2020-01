Prison d’Azilal : une campagne médicale multidisciplinaire au profit des détenus

Cette campagne médicale est menée en partenariat avec la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, le ministère de la Santé et la Fondation Mohammed V pour la solidarité, avec la participation de l’association Lions club Salé ville Blanche.

Ainsi, plus de 425 détenu(e)s ont bénéficié d’examens et services médicaux, grâce à la mobilisation d’un personnel médical et paramédical multidisciplinaire.

Les examens médicaux concernent :

– La médecine générale.

– L’ophtalmologie.

– L’orthopédie

– La chirurgie générale.

– Les maladies rénales et urinaires.

– La médecine mentale et psychiatrie.

– La dermatologie.

– La médecine dentaire.

A cet effet, deux unités médicales mobiles ont été mobilisées pour effectuer des examens radiographiques, ainsi que pour fournir les médicaments aux détenus-malades.

Cette activité est, également, marquée par la distribution des couvertures et des vêtements aux détenu(e)s les plus vulnérables, dont les détenu(e)s âgé(e)s, afin de faire face à la vague de froid actuelle que connaît la région.

(Avec MAP)