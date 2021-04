Prévoyance – RCAR : viable jusqu’en 2051

Le Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR) a affiché à fin 2020 un horizon de viabilité maintenu autour de 2051, indique CDG Prévoyance qui est en charge de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et de ce régime.

Cet horizon de viabilité s’explique par la valeur importante de la réserve et à les flux entrants du régime qui ont été anticipés par les études actuarielles, précise CDG Prévoyance dans un communiqué sur les résultats annuels et performances de la CNRA et du RCAR, présentés lors des réunions des Comités de Direction qui ont été tenues le 12 avril et présidées par Abdellatif Zaghnoun, Directeur Général de la CDG. Malgré la baisse affichée du marché boursier, les autres classes d’actifs du portefeuille RCAR réalisent en 2020 des résultats positifs portant l’encours valorisé à 128 milliards de dirhams (MMDH) au 31 décembre 2020, fait savoir la même source.

D’autre part, la nouvelle gouvernance de la gestion financière du RCAR, favorisera l’accélération de la mise en œuvre de la stratégie d’investissement par la poursuite de la gestion dynamique de ses portefeuilles et l’aboutissement d’opérations stratégiques à fort impact sur ses rentabilités futures, ajoute le communiqué. Pour ce qui est du résultat net du RCAR, il a été excédentaire de 1,5 MMDH au titre de l’exercice écoulée, relève CDG Prévoyance, notant que à la date du 31 décembre 2020, ce régime compte une population de 659.424 citoyennes et citoyens, dont 523.125 affiliés et 136.299 pensionnés, issus de 3.490 établissements adhérents.

(Avec MAP)