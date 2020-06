Presse et médias : Une nouvelle association des éditeurs voit le jour

Le secteur de la presse au Maroc, dans sa branche papier et électronique, est en train de se réorganiser. L’Association nationale des médias et des éditeurs a ainsi été constituée, ce vendredi 19 juin à Casablanca, à l’initiative de plusieurs directeurs de journaux et d’entreprises de presse.

Une assemblée générale constitutive a donc été tenue à Casablanca, ce vendredi 19 juin, annonçant la venue de ce nouvel acteur associatif professionnel dans le secteur des médias et de l’édition. Ont ainsi participé à cette assemblée générale constitutive, plusieurs personnalités du secteur des médias. Il s’agit notamment d’Abdelmounaim Dilami (L’Economiste), Saad Benmansour (Aujourd’hui le Maroc et La Vie éco), Aziz Daki (Le360), Rachid Ninny (Al Akhbar), Driss Chahtane (Al Michaal/ Chouf TV), Ibrahim Mansour (Awal Média), Hassan Alaoui (Maroc Diplomatique), Ahmed Charai (Global Média), Khalid El Hourri (Assabah), Mehdi Allabouch (Lesite Info), Abdellah Ferdaous (Rissalat Al Oumma), Adil Basri (Les inspirations Eco) et Mokhtar Larhzioui (ahdath.info). Selon un communiqué diffusé par cette nouvelle association professionnelle, les membres fondateurs ont examiné la situation que traverse actuellement la presse et des médias et qui est dûe à la crise sanitaire liée au Covid-19, ainsi que ses retombées dévastatrices sur un secteur déjà fragilisé. Selon le même communiqué, Les membres de l’association ont convenu à l’issue de cette AG constitutive de mobiliser et de mutualiser leurs efforts pour défendre les intérêts de la profession et d’accompagner l’évolution de la société marocaine. Ils s’engagent, de même, à œuvrer pour pérenniser le secteur de la presse et des médias en tant que service public.