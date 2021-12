Présentation à Rabat du guide des détenus étrangers au Maroc

Ce guide élaboré par l’OMP s’inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à protéger les droits fondamentaux des prisonniers, tout en leur fournissant ainsi qu’à leurs familles un soutien humanitaire dans un contexte migratoire marqué par de nouvelles problématiques carcérales.

Ainsi à travers ce document, l’observatoire entend contribuer à garantir le respect des droits et de la dignité des étrangers en détention dans le Royaume.

Intervenant à cette occasion, le président de l’OMP Abdellatif Reffouh a souligné que le guide des détenus étrangers au Maroc a pour objectif notamment d’informer et de sensibiliser les détenus étrangers sur leurs droits et leur situation d’incarcération, tout en leur facilitant la communication avec l’environnement interne (carcéral) et externe.

Il s’agit aussi de fournir aux prisonniers étrangers des conseils pratiques sur les modalités et procédures à suivre pour le respect de leurs droits fondamentaux, et leur assurer l’accès à l’information.

A cet égard, M. Reffouh a relevé que la privation de liberté ne signifie pas la privation des autres droits fondamentaux, tels qu’énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et reconnus par la législation nationale.

Pour sa part, le représentant de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) Moulay Driss Aguelmam, a salué la coopération fructueuse entre l’OMP et la DGAPR, qui permet de mettre en œuvre des initiatives d’envergure à même d’améliorer les conditions de vie des détenus marocains et étrangers.

Il a fait savoir qu’à l’instar des détenus marocains, les étrangers peuvent bénéficier de formations professionnelles, d’un travail non affligeant, d’une assistance sociale individuelle, ou encore d’activités sportives en fonction des besoins de tout un chacun, précisant que des cours d’arabe sont prodigués aux détenus non arabophones afin de faciliter leur insertion dans leur environnement interne et externe.

L’Observatoire marocain des prisons est une organisation non gouvernementale indépendante, créée en 1999 avec pour mission de protéger les droits des détenus. Il mène des activités de recherche, de formation, de sensibilisation et de plaidoyer pour une prison plus humaine, ainsi que pour l’amélioration du cadre législatif conformément aux standards internationaux en la matière.