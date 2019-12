Premières Assises de la régionalisation avancée, les 20 et 21 décembre à Agadir

La ville d’Agadir accueille les 20 et 21 décembre prochains les premières Assises nationales de la régionalisation avancée, co-organisées par le ministère de l’Intérieur et l’association des régions du Maroc, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Ces Assises ont pour objectifs de partager les éléments d’évaluation relatifs au bilan général de la mise en oeuvre de la régionalisation avancée, identifier les principaux points pour réaliser un saut qualitatif sur la voie de la concrétisation de la régionalisation avancée, promouvoir une meilleure mise en oeuvre de la Charte de déconcentration administrative, mettre la lumière sur les réalisations et les défi et échanger les meilleurs pratiques et des expériences innovantes.

Au programme, figurent six ateliers :

– Production de la richesse matérielle et immatérielle.

– Création d’emplois

– Promotion du développement intégré et durable.

– Réduction des inégalités spatiales et sociales.

– Réussite du pari de la bonne gouvernance territoriale.

– Consécration de la démocratie participative.

Ainsi, les ateliers seront axés sur « le développement régional intégré : entre la réduction des inégalités spatiales et le défi de la compétitivité et de l’attractivité des investissements », « la gouvernance financière et la problématique de financement des régions: défis et perspectives », « la déconcentration administrative et la contractualisation: les fondements d’une bonne gouvernance pour la gestion territoriale des affaires publiques », « les attributions de la région: un défi au cœur du processus de la régionalisation avancée, « la démocratie participative: un levier pour l’implémentation participative de la régionalisation avancée », et » l’administration régionale et le nouveau modèle de la gestion ».

(Avec MAP)