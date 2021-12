Premier cas du nouveau variant Omicron chez une femme à Casablanca

Un premier cas d’infection au nouveau variant du coronavirus Omicron a été enregistré chez une femme de nationalité marocaine à Casablanca, a annoncé mercredi le ministère de la Santé et de la protection sociale.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que dans le cadre du dispositif national de vigilance et de veille épidémiologique et de sa politique de communication, ce premier cas de contamination par la nouvelle souche Omicron a été détecté chez une citoyenne marocaine dont l’état de santé est stable et ne suscite pas d’inquiétude.

La patiente a été placée sous supervision médicale dans un établissement hospitalier de la ville de Casablanca, conformément aux mesures sanitaires en vigueur, a précisé le ministère. Le département a affirmé qu’il déploie les mesures nécessaires d’accompagnement des cas d’infection similaires, suivant les normes nationales et internationales de sécurité sanitaire, de même qu’il veille à l’identification d’éventuels contacts de la personne malade.

A cet effet, le ministère de la Santé et de la protection sociale a incité tous les citoyens à se conformer aux mesures sanitaires de prévention en termes de port correct du masque de protection, de lavage fréquent des mains et leur désinfection et de distanciation physique, tout en les appelant à se faire vacciner rapidement. Il a en outre indiqué qu’il continuera à informer l’opinion publique nationale au sujet de l’évolution de la situation épidémiologique.