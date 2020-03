Pour des soins médicaux, un soutien scolaire ou juste pour commander un repas : une application mobile solidaire et gratuite

Cette application repose sur la solidarité des professionnels et des citoyens marocains qui souhaitent mettre à la disposition de leurs concitoyens leur temps, des biens en nature, ou leurs services.

Les services proposés actuellement sont, situation oblige, les soins médicaux, c’est-à-dire, médecin à domicile, soins à domicile, urgences, hôpitaux et conseil médical. L’application propose également le soutien scolaire (primaire, collège et Lycée), le soutien logistique (transport de personnes et de marchandises) et administratif (papiers administratifs, déclarations sociales et fiscales et comptabilité). AJIDBA met à la disposition des citoyens d’autres services comme la restauration à domicile, le commerce de proximité ou encore la possibilité d’acquérir du matériel médical, des produits paramédicaux et du matériel informatique.

Les citoyens désirant profiter de ces services de proximité peuvent télécharger l’application AJIDABA disponible sur Google Play et Apple Store, créer un compte et se mettre en contact directement avec les pourvoyeurs de services.

Les pourvoyeurs de service désirant participer à cette action citoyenne peuvent s’inscrire sur le formulaire d’inscription en cliquant sur le lien suivant : https://forms.gle/HQZtBAiPZBTrpWjj8

Une fois enregistré, l’équipe Ajidaba contactera les pourvoyeurs de services pour une assistance en ligne et un enregistrement sur l’application. La plateforme Ajidaba offre ces services gratuitement. Les pourvoyeurs de services peuvent proposer des services gratuits ou payant.