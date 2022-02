« Pont vers l’Afrique » :  Le Maroc et la Chine renforcent leur partenariat économique

Le Maroc et la province chinoise de Shandong ont lancé, lundi, un dialogue sur les moyens de renforcer le partenariat économique entre le Royaume et cette province considérée comme l’un des principaux moteurs de l’économie de la Chine.

Cette session, qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative de la province du Shandong baptisée « Pont vers l’Afrique », a vu la participation des représentants de plus de 80 sociétés chinoises venus s’enquérir des opportunités d’investissement au Maroc.

Cette première édition du dialogue entre le Maroc et la province de Shandong, organisée sous le label des “Dialogues Économiques Maroc-Chine” que lance l’ambassade du Maroc en Chine en 2022, a été axée sur les secteurs de la construction, l’automobile, la machinerie et la fabrication, l’exploration minière, les exportations agricoles et l’industrie pharmaceutique et chimique. « Pont vers l’Afrique » est une plateforme de services lancée par la province de Shandong dans le but d’accélérer la concrétisation des acquis de la 81ème Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine et d’amplifier l’ouverture de la province de Shandong sur le monde.

En tant que hub qui rassemblent différents acteurs gouvernementaux, industriels, académiques, financiers, économiques engagés dans la coopération avec l’Afrique, la plate-forme s’assigne comme objectif de faire de Shandong une province idéale pour l’organisation des activités dans le cadre du Forum sur la Coopération sino-africaine.

Avec plus de 100 millions d’habitants, le Shandong est l’une des provinces les plus peuplées de Chine. C’est également la troisième « puissance économique provinciale » de ce pays avec un Produit Intérieur Brut de 129 milliards de dollars US en 2021.

La province abonde en ressources naturelles et ses réserves en minerai sont parmi les plus importantes du pays. Sur les 500 plus grandes entreprises chinoises, 48 ont leur siège au Shandong. Ses industries de l’alimentation, de fabrication de papier, d’extraction d’or et de fabrication de pneus sont les plus importantes de Chine en termes de chiffre d’affaires.

L’industrie légère, la manufacture de machines et la production des matériaux de construction se classent au deuxième rang national, et les secteurs automobile et métallurgique au troisième.

Pour rappel, lors de la récente célébration du 63ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Chine, SM le Roi Mohammed VI et le Président Xi Jinping avaient déjà mis en place, en mai 2016, les jalons du renouveau de cette relation exemplaire lors de la visite du Souverain à Pékin.

Lors de cette visite, les deux Chefs d’États ont scellé un Partenariat Stratégique multidimensionnel qui a permis l’adhésion du Royaume à l’initiative de la Ceinture et la Route en 2017 et à la signature le 5 janvier 2022 du Plan de Mise en Œuvre pour la Construction Conjointe de la Ceinture et la Route.