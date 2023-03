PMI : Le tabac chauffé représente 32% de ses revenus mondiaux

Philip Morris International continue de faire de la nouvelle génération de cigarettes, son cheval de bataille. «Reconnu à risque réduit à hauteur de 95% par la FDA (Food and Drug Administration), le tabac chauffé a nécessité un investissement de 10,5 milliards de dollars dans le monde», a affirmé Jalil Ibrahimi, directeur général de Philip Morris Maroc, lors d’un point de presse tenu dans son store au Morocco Mall, à casablanca.

En 8 ans d’existence, la solution Iqos est commercialisée dans 73 pays. Ce ne sont pas moins de 17,8 millions de fumeurs qui se sont convertis à cette nouvelle forme de tabagisme, sur un total de 1 milliard dans le monde. Actuellement, ces cigarettes alternatives représentent 32% du chiffre d’affaires de la firme américaines. L’ambition du groupe est de porter cette part à 50% d’ici 2025 et d’arrêter la production et la commercialisation des cigarettes à combustion «dans dix ans, dans certains pays», confie Ibrahimi.

Le top management est resté discret en termes de statistiques au Maroc. Nous ne saurons rien sur le nombre d’appareils vendus depuis leur lancement au Maroc en novembre 2021, et encore moins sur le nombre de cigarettes commercialisées depuis. Et pour cause, «nous sommes toujours en phase de lancement» signale Ibrahimi. D’ailleurs, les appareils Iqos sont commercialisés dans trois villes : Casablanca, Rabat et Marrakech. Elles englobent 27 points de vente et ont permis la création de 120 emplois. En revanche, les buralistes se comptent en milliers et le groupe compte étendre davantage son réseau pour toucher l’ensemble des fumeurs.