Plus de 7800 poissons lâchés dans les rivières

La station de pisciculture de Ras El Ma d’Ifrane relevant du Centre national d’hydrobiologie et de pisciculture (CNHP) a lancé, dernièrement, son programme annuel de déversement de poissons pêchables de la Truite Arc-en-ciel.

Plus de 7800 poissons pêchables ont été lâchés dans le cadre d’une opération qui intervient à la veille de l’ouverture officielle de la saison de pêche dans les eaux continentales au Maroc prévue pour la journée du dimanche 19 mars courant.

Dans le cadre de ce programme, la Station de Ras El Ma a procédé au déversement de 3.000 truites arc-en-ciel dans le plan d’eau d’Amghass 2 et 4000 autres espèces de salmonidé dans les différentes rivières du Royaume dont Oued Ouaoumana, Oued Ait Bouarbi, Oued Zaouit Ifrane, Oued Bekrit, Oued Huigou, Oued Oum Ribia, Oued Chbouka et Oued Tizguite.

Il en est de même pour 800 grosses espèces de truites Art-en-ciel déversés dans les barrages d’Ait Lhaj (province de Midelt) et d’Ouarg J’Dide (Province de Marrakech).