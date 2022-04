Pluies orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent de dimanche à mardi

De fortes pluies parfois orageuses, des chutes de neige au-delà de 1800 m et de fortes rafales de vent sont prévues de dimanche à mardi dans plusieurs provinces du Royaume.

De fortes pluies parfois orageuses (20 à 40 mm) sont attendues lundi de 04h à 14h dans les provinces de Safi, Essaouira, Chtouka-Aït Baha, Inezgane-Ait Melloul, Taroudant, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Tiznit, Sidi Ifni, Khemisset, Salé, Sidi Slimane, Rabat, Kenitra et Skhirate-Temara, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

Le même phénomène (20 à 40 mm) concernera le lundi de 12h à 23h les provinces d’Azilal, Béni Mellal et Al Haouz, ajoute la même source. Ces fortes pluies seront également observées (40 à 70 mm) du lundi à 06h au mardi à 18h dans les provinces de Mdiq-Fnideq, Fahs-Anjra,Tétouan, Chefchaouen, Al Hoceima, Nador et Driouch.

Des chutes de neige au-delà de 1.800 m (20-35 cm) intéresseront, les lundi et mardi, les provinces d’Azilal, Al Haouz, Chichaoua, Midelt, Ouarzazate et Taroudant. Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75-95 Km/h) sont prévues du dimanche à lundi dans les provinces de Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Tétouan et M’diq-Fnideq.

Le même phénomène concernera lundi les provinces de Nador, Al Hoceima, Figuig, Ouarzazate, Tinghir, Errachidia et Zagora.

De fortes rafales de vents sont prévues mardi sur les plaines Nord et Centre.