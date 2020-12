PLF 2021: 24 amendements retenus à la Chambre des Conseillers

Vingt-quatre amendements au Projet de Loi de finances 202 , déposés à la Commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des Conseillers, ont été retenus.

Quelque 202 propositions d’amendements au PLF 2021 ont été reçues des différents groupes parlementaires, mais seulement 24 ont été retenues lors du vote tenu, en présence du ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration Mohamed Benchaâboun, à la Chambre des Conseillers.

Les 202 amendements sont répartis entre la majorité (18), le groupe Modernité et authenticité (25), le groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme (25), le groupe de la Confédération générale des entreprises du Maroc (GGEM) (40), le groupe de l’Union marocaine du travail (UMT) (43), le groupement de la Confédération démocratique du travail (CDT) (41), deux conseillers du parti du Progrès et du socialisme (10), y compris un amendement qui concerne la deuxième partie du PLF-21.

La journée du 5 décembre sera consacrée au vote de la première partie du PLF-2021, à la discussion des projets de budgets sectoriels de la part des groupes et du groupement ainsi qu’à la réponse du gouvernement.

Il sera également procédé au vote de la deuxième partie dudit projet conformément à l’article 53 de la loi organique 130.13 relative à la loi de finances, puis au vote du PLF dans sa globalité.

