Plateforme « Infractions routières »: 30 000 nouveaux utilisateurs enregistrés en 48 heures

Cet engouement des utilisateurs confirme l’engagement positif des citoyens et leur interaction avec les différents services numériques proposés par cette plateforme qui permet de visualiser et de suivre les infractions au code de la route via le site internet « infractionsroutieres.narsa.gov.ma ».

Cette nouvelle plateforme permet à tous les citoyens marocains, les résidents étrangers au Maroc ainsi qu’aux touristes étrangers conduisant un véhicule immatriculé au Maroc, une consultation simple et rapide des éventuelles infractions commises, tout en bénéficiant d’un ensemble de services sécurisés et personnalisés, à savoir la consultation du solde de points du permis de conduire (pour les titulaires du permis de conduire marocain) et la liste des infractions au code de la route enregistrés par les radars automatisés ainsi que celles constatées par la Gendarmerie Royale et la Sûreté Nationale.

De même, la plateforme offre la possibilité de visualisation de l’avis de la contravention ainsi que la photo enregistrée par radar automatisé, la consultation de l’état de l’infraction (amende payée ou non, PV transmis au tribunal, jugement prononcé ou pas) outre le paiement électronique des amendes relatives aux infractions enregistrées par les radars automatisés.