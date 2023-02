Lamya Nassoh : «Philip Morris Maroc a su créer un environnement de travail inclusif et attractif»

Philip Morris International Maroc a reçu le prix du meilleur employeur pour la 7ème année consécutive. Qu’est-ce qui a permis cette réussite?

Nous avons dû répondre à un certain nombre d’étapes précises prouvant, une nouvelle fois et dans le détail, la qualité de l’environnement de travail que nous offrons à l’ensemble de nos collaborateurs ainsi que notre engagement au quotidien pour leur bien-être.

Le processus de certification de cet institut indépendant inclut notamment une enquête rigoureuse sur 6 domaines, 20 thématiques et 350 pratiques RH.

Cette distinction confirme que nous avons su évoluer en permanence pour nous adapter aux changements. Elle s’impose comme une reconnaissance de la solidité de nos pratiques RH et de notre écosystème de travail unique centré sur l’humain et le bien-être. PMI est une compagnie passionnée par son capital humain et passionnante de par sa vision.

Comment la DRH est-elle structurée et organisée ? Quels sont également les défis RH auxquels vous êtes confronté ?

Nous avons dépassé la structure classique de la direction des ressources humaines, ce qui transparaît dans l’appellation même du département : People & Culture. Ces deux mots démontrent que PMI est clairement centrée sur le capital humain et la culture d’entreprise. Cette division s’articule autour de plusieurs grands axes : HRBP (Human Resources Business Partner), Expérience Employé, Product and Experience Delivery, centres d’expertise…

Ainsi, nous avons misé sur le HRBP (Human Resources Business Partner) qui s’implique auprès de nos effectifs et reste proche du business. Il comprend les enjeux afin d’accompagner et soutenir nos collaborateurs face aux transformations. Nous valorisons également «l’Expérience Employé» à travers la culture d’entreprise unique de PMI qui porte sur l’échange continu, la bienveillance, l’inclusion et la diversité. Cette partie regroupe les dimensions RH de l’acquisition de talent, le bien-être, mais aussi le développement des talents, ou encore la gestion de la performance. Product and Experience Delivery englobe toutes les fonctions de support (système, paie, administration, mobilité…) et le centre d’expertise intègre, par exemple, ce qui concerne la compensation, primes et avantages.

Les défis, en quelques mots, consistent à innover, simplifier, engager, développer et co-créer. En d’autres termes, comment constamment dynamiser et valoriser l’expérience collaborateur, s’assurer de son bien-être et de son épanouissement tout en accompagnant notre projet de transformation.

La pandémie de Covid-19 a-t-elle modifié votre façon de travailler?

Absolument. La pandémie a accéléré le changement, les mutations. Elle a déconstruit les certitudes. En cette période particulière, il a fallu désapprendre pour innover.

Nous avons revu nos méthodes de collaboration pour trouver le juste équilibre entre télétravail et présence au bureau. Nous avons accéléré les programmes liés au bien-être et à la santé mentale, accompagné nos collaborateurs à réapprendre à travailler différemment…

Quels types de profils recherchez-vous généralement ? Comment arrivez-vous à les dénicher?

La diversité reste notre constante. En conséquence, nous ne recherchons pas de profils types, mais des compétences et des talents passionnés et motivés par notre vision pour un avenir sans fumée et notre transformation.

Notre politique d’acquisition de talents passe par une équipe dédiée pour identifier les meilleurs talents et assurer une bonne expérience durant toute la période du processus de recrutement. Les réseaux sociaux et notamment le réseau professionnel LinkedIn restent nos principaux canaux de recrutement, auxquels s’ajoute l’approche directe.

Notre marque employeur, qui traduit la culture d’entreprise et nos valeurs, notre pratique de rémunération et les opportunités internes, que ce soit à l’échelle locale ou régionale, nous aident à mieux nous positionner, tant en interne qu’en externe, et à pouvoir dénicher les meilleurs profils.

Quelles évolutions voyez-vous dans le marché de l’emploi actuel par rapport à la recherche de talents dans votre domaine ?

Il y a une dynamique intéressante. Au-delà des mutations technologiques, de l’impact de la digitalisation, de la multiplication des façons de travailler, les talents sont en quête d’une culture d’entreprise en adéquation avec leurs attentes, notamment d’autonomie, de sens, d’évolution.

Les sociétés, quant à elles, convoitent des talents qui disposent d’une réelle capacité d’adaptation aux changements et du potentiel de se développer et de porter des projets de transformation.

Votre secteur est-il attractif sur le marché du travail ? Travaillez-vous votre marque employeur ?

Je dirais que PMI, à travers sa culture d’entreprise et ses valeurs, a su créer un environnement de travail inclusif, bienveillant et attractif qui s’impose comme un véritable atout dans l’intégration de nos nouveaux talents.

La reconnaissance de notre entreprise en tant que Top Employer vient de l’extérieur, mais également de l’intérieur. Et nos collaborateurs restent nos meilleurs ambassadeurs. Pour répondre à la question, nous travaillons sur notre environnement de travail qui est notre marque employeur.