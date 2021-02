Philip Morris Maroc, « Top employer » pour la 5ème année consécutive

Cette certification est le résultat d’une évaluation indépendante du « Top Employer Institute » qui a également reconnu Philip Morris International, comme l’un des meilleurs employeurs au niveau mondial pour la cinquième année consécutive, précise l’entreprise dans un communiqué. « La reconnaissance de PM Maroc en tant que l’un des meilleurs employeurs du pays pour la 5ème année consécutive est un signe fort confirmant la qualité de l’environnement de travail chez PM Maroc », a déclaré Gianluca Tittarelli, Directeur ressources humaines Maghreb. « Nous continuons à viser l’excellence en nous nous remettons constamment en question afin d’offrir une expérience unique à nos collaborateurs ».

Pour sa part, le Directeur général de PM Maroc Jalal Ibrahimi, a souligné : « La vision de PMI est de créer un avenir sans fumée, stimulé par l’énergie et la passion de nos collaborateurs, pour apporter des changements positifs pour les fumeurs adultes qui ne souhaitent pas arrêter de fumer ».

PMI est également l’une des 16 organisations internationales ayant reçu cette année la certification « Global Top Employer ». Avec 73 500 employés à travers le monde, l’entreprise s’est engagée à offrir un avenir sans fumée le plus rapidement possible en concentrant ses ressources sur le développement, la recherche scientifique et une commercialisation responsable de produits sans combustion à risque réduit.

(Avec MAP)