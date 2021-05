Pêche : Distribution de moteurs au profit de pêcheurs artisans à Tan-Tan

Une délégation du département de la Pêche maritime a procédé, mercredi à Tan-Tan, à la distribution de moteurs au profit de pêcheurs artisans et s’est informée de l’état d’avancement du chantier de construction de magasins pour pêcheurs.

L’opération de distribution de moteurs concerne les barques actives au niveau du port de Tan-Tan non équipées de moteurs ainsi que le remplacement de moteurs défaillants.

L’équipement par de nouveaux moteurs permet en effet aux barques artisanales de naviguer plus au large, d’accroître les possibilités de pêche et captures et d’augmenter ainsi leur rendement.

Ce projet ambitieux qui porte sur la modernisation des engins de pêche et l’amélioration des conditions de travail des pêcheurs artisans de Tan-Tan, s’inscrit dans le cadre du développement du secteur de la pêche artisanale tout en tenant compte des besoins socio-économique de la communauté des pêcheurs.

Il vise d’ailleurs à l’amélioration de l’effort de pêche des barques, de rendement et de la compétitivité des pêcheurs artisans, de leurs conditions de travail ainsi que de la sécurité des canots et des vies humaines.

Pour un investissement global de 1,4 million de dirhams financé à travers l’appui sectoriel dans le cadre de l’accord de partenariat de pêche durable Maroc-UE 2019-2023, ce programme de distribution de moteurs cible près de 200 marins pêcheurs de 70 barques artisanales.

La délégation du département de la Pêche maritime, conduite par sa secrétaire général, Zakia Driouch, et qui était accompagnée du gouverneur de la province de Tan-Tan, Chadali Abdellatif, de la directrice générale de l’ONP, Amina Figuigui, et du président de la chambre des pêches maritimes Atlantic – Centre, Jawad Hilali, s’est enquise par ailleurs de l’état d’avancement du chantier relatif à la construction de magasins pour pêcheurs.

D’une superficie globale de 800 m2, ce projet consiste en la construction en sus des 365 magasins existants au niveau du port de Tan-Tan, de 60 magasins pêcheurs, 60 boxes jerricans (stockage de carburant), d’un bureau pour la coopérative et d’une chambre froide positive.

En implantant des infrastructures dédiées à la pêche artisanale au port de pêche de Tan-Tan, le département de la Pêche maritime ambitionne de compléter les infrastructures de pêche réalisées (halle aux poissons, ateliers de réparation, fabriques de glace, dépôt de carburant, …) par des équipements permettant de faciliter le travail des artisans pêcheurs.

Le projet de construction de magasins pour pêcheurs a également pour objectifs d’améliorer les conditions de vie et de travail des artisans pêcheurs, d’augmenter les performances économiques de la pêche artisanale, de préserver la qualité et la valorisation des produits débarqués, de maîtriser les flux et les personnes, d’organiser et d’encadrer les activités et enfin de contrôler l’hygiène, la sécurité et la propreté.

Doté d’une enveloppe globale de 3,55 millions de dirhams financé dans le cadre de l’accord de partenariat de pêche durable Maroc-UE 2019-2023, ce projet cible 60 marins et armateurs.

Il est à noter que les études techniques et architecturales du projet de construction de magasins au niveau du port de Tan-Tan sont achevées, alors que l’avancement global des travaux est estimé à 45% et la date d’achèvement des travaux est prévue pour octobre 2021.

(Avec MAP)