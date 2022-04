Pêche au poulpe : Plus de 11 000 tonnes débarquées à Dakhla

Ces débarquements ont été enregistrés au niveau des quatre villages de pêche de Lassarga, Labouirda, Ntirifet et Imoutlane. Ils correspondent à 98,68 % du quota global (11.310 T) fixé pour le segment de la pêche artisanale pour cette campagne qui a duré 100 jours.

S’agissant de la répartition de ce quota par site : plus de 4 226 T de poulpes, soit une valeur de plus de 403,93 MDH, ont été débarqués au village de pêcheurs Lassarga, plus de 2.691 T à Labouirda (220,09 MDH), plus de 3.208 T à Ntirifet (246,70 MDH) et plus de 1.034 T à Imoutlane ( plus de 82,59 MDH).

Le prix moyen du kg de poulpe aux halles de poissons dans les quatre villages est de 85,42 DH.

Le quota global de poulpe pour cette saison d’hiver est fixé à 43.500 T, répartis sur les trois segments de pêcherie poulpière, 27.405 T pour le segment hauturier, 4.785 T pour le segment côtier et 11.310 T pour le segment artisanal de Dakhla.