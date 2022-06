Pavillon Bleu : Une vingtaine de plages non labellisées

Sur un total de 46 plages candidates pour le label « Pavillon bleu », seulement 28 ont pu répondre aux critères exigés.

Les autres n’ont pas pu répondre aux critères d’entretien, de propreté, d’équipement, de sécurité, de formation, de sensibilisation et d’accessibilité. Deux ports de plaisance ont également pu obtenir le label cette année.

Avec 28 plages, il reste néanmoins que cette année enregistre une « progression notable » par rapport à l’été 2021, pour reprendre les termes d’un communiqué de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement. Cela alors qu’en 2021, 26 plages et un port de plaisance ont décroché le label.

Concrètement, la côte atlantique compte 22 plages labellisées alors que la côte méditerranéenne comprend huit plages et les deux ports de plaisance. Dans la catégorie Marinas, Marina Smir a rejoint cette année celle de Saidia. Il est à rappeler que la marina a décroché le Pavillon bleu depuis quatre ans et a ouvert la voie dans cette labellisation exigeante, qui requiert le respect de 26 critères dans six catégories. Il s’agit, entre autres, de la qualité des eaux dans l’enceinte portuaire, l’information et communication et surtout le traitement des déchets. Ce dernier critère nécessite le traitement des liquides de vidange, le gazole, les déchets ménagers des bateaux, la construction d’un local de stockage des produits dangereux avant leur évacuation vers une société de traitement, poursuit la même source.

Notons qu’au Maroc, l’écolabel Pavillon Bleu a été introduit par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement en 2002 dans le cadre de son programme Plages Propres.