Parcs industriels : Cap Holding prend en charge la gestion de Bouznika Park Industries

Les travaux in-site du projet d’extension de la zone industrielle de Bouznika, dénommé « Bouznika Park Industries », viennent d’être lancés. Ce projet est le fruit d’une convention portant sur l’aménagement, la commercialisation et la gestion de cette zone industrielle selon un modèle de Partenariat Public Privé (PPP). Il s’inscrit dans le cadre de la composante « Sites pilotes » relevant du programme de coopération « Compact II » (MCC), conclu entre le Maroc et les Etats-Unis. Ainsi, Bouznika Park Industries a été conçu de manière à assurer un équilibre entre les rôles et responsabilités de la partie publique et de la partie privée. C’est dans ce cadre que le groupe « Cap Holding », dont le PDG n’est autre que Chakib Alj, président de la CGEM, s’est pleinement engagé dans ce projet.

Mobilisant un investissement conséquent, on parle de près de 11 millions de dollars (environ 106 MDH), Cap Holding prend en charge la réalisation des aménagements in-site, assurera la commercialisation du site à des prix attractifs, gérera la zone selon les hauts standards de qualité. Le groupe va proposer une offre de services à valeur ajoutée et respecter les normes sociales et environnementales.

Quant au partenaire public, avec un investissement de 5 millions de dollars, il a mis à la disposition du groupe Cap Holding un foncier mobilisé, assaini et raccordé aux infrastructures hors-sites effectivement réalisées. Outre ces infrastructures hors-site, la partie publique a revitalisé la zone existante à travers l’amélioration de ses infrastructures.

Tiré par la demande, ce projet qui s’étend sur une surface brute de 25 Ha, devrait drainer des investissements privés industriels de l’ordre de 75 millions de dollars et générer 4.000 emplois directs.

Par ailleurs, il est à signaler que l’aménagement, la commercialisation et la gestion, selon un modèle de PPP, des parcs industriels de Had Soualem et Sahel Lakhyayta, les deux autres projets relevant de la composante « Sites pilotes », ont été attribués au groupement constitué de Axa Assurance, la CMR, FYM Holding et IRG Partners. Ce partenariat porte sur la réhabilitation et l’extension de la zone industrielle de Had Soualem (51 Ha) et le développement d’une nouvelle zone industrielle à Sahel Lakhyayta (60 Ha). Ces deux zones sont assainies et mobilisées par le Gouvernement et les travaux de raccordement aux différents réseaux hors-site ont démarré en décembre 2019 et ont atteint, pour certaines composantes, un taux de réalisation physique de 100%.