Parc éolien de Taza : La construction de la première phase prête à être lancée

L’agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), l’Office national de l’électricité et de l’eau potable(ONEE), EDF Renouvelables et Mitsui & Co ont annoncé, mercredi, que les conditions sont ‘’toutes réunies’’ pour le lancement de la construction de la première phase du parc éolien de Taza, situé à environ 15 km au nord-ouest de la ville.

Cette première phase, composée de 27 éoliennes, totalise une capacité de 87 MW, sur les 150 MW que comptera ce parc éolien, indique un communiqué de MASEN.

Le démarrage des travaux fait suite à la finalisation des différents accords et contrats avec les entités publiques marocaines, parties prenantes -l’ONEE et MASEN- et à la mise en place des financements apportés par les banques internationales (Japan Bank for International Cooperation –JBIC), (Nippon Export and Investment Insurance -NEXI), (Sumitomo Mitsui Banking Corporation -SMBC), MUFG Bank, ainsi que la banque marocaine Bank of Africa.

Le montant d’investissement relatif à cette première phase s’élève à environ 1,5 milliard de dirhams, relève la même source, précisant que les partenaires EDF Renouvelables et Mitsui & Co représentent respectivement 60pc et 40pc des intérêts privés dans le projet et détiendront ensemble 65pc du capital de la société de projet. La partie publique marocaine, représentée par l’ONEE, MASEN et le Fonds Hassan II, détiendra 35pc.

‘’Pendant la période de construction, qui mobilisera environ 500 personnes, et tout au long de son exploitation, le parc éolien de Taza contribuera au développement économique et social de la région’’, se félicite MASEN.

À sa mise en exploitation, début 2022, la production du parc sera équivalente à la consommation électrique annuelle de 350.000 personnes, soit environ 70pc de la population d’une province telle que Taza.

Le futur parc éolien de Taza s’inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique du Royaume du Maroc, qui vise à porter de manière progressive et continue la part des énergies renouvelables dans le mix électrique à 52pc d’ici 2030.

