Paiement sans contact : le plafond autorisé passe à 600 DH

Désormais le plafond de paiement par carte sans contact, sans obligation de saisir le code, est porté à 600 DH contre 400 DH auparavant. Ce qui représente une augmentation de 50%. L’augmentation de la limite de vérification de la carte à 600 MAD au Maroc vient d’être annoncée, et sera effective à compter d’aujourd’hui. Elle permettra aux consommateurs, pour des achats plus importants, un paiement sans contact à l’aide de leur carte, téléphone portable ou appareil portable. Pour ce faire, les banques locales et les partenaires de l’industrie des services financiers ont été mis à contribution.

D’après le CMI, la technologie sans contact offre le moyen le plus rapide, le plus pratique et le plus sécurisé de paiement aux consommateurs et aux commerçants, par simple contact de la carte. Les transactions sans contact étant devenues plus prisées parmi les Marocains pendant la pandémie, ce nouveau plafond continuera à améliorer l’expérience d’achat des consommateurs.

Notons que c’est la deuxième augmentation de limite de vérification en moins d’une année. Le montant initial était de seulement 200 DH.