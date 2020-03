Paiement électronique, le CMI monte au front

Il reste ainsi opérationnel 24h/24 et 7j/7 pour assurer la continuité des services de paiement de ses clients commerçants, essentiellement les plus exposés d’entre eux durant cette période difficile (grandes et moyennes surfaces, pharmacies, stations-services, pâtisseries, boucheries, livraison à domicile…). Pour s’adapter aux nouvelles pratiques, certains commerçants choisissent de modifier leur mode de distribution. Le CMI met à leur disposition des solutions de paiement à la livraison (mPOS, TPE GPRS) ainsi que des solutions de paiement en ligne (PayByMail, Pay – ByForm). Par ailleurs, outre les gestes barrières recommandés par les organismes de santé, le CMI préconise de privilégier les paiements en mode sans contact auprès des commerçants, que ce soit avec sa carte bancaire ou son téléphone (paiement mobile) ainsi que le paiement en ligne. En effet, de nombreux services de paiement sont disponibles via internet comme les sites de vente en ligne (pharmacie, hygiène, alimentation, électroménager…), les recharges téléphoniques, ou encore les collectes de dons en ligne.