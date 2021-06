Ouverture d’un hôpital privé à El Jadida

Cette nouvelle structure de santé qui s’étale sur une superficie de 15.181 M2, et qui va assurer plus de 400 postes d’emploi, est dotée d’un total de 220 lits d’hospitalisation dont 21 lits de soins intensifs.

L’hôpital dispose d’une structure médicale composée de 25 box de réanimation (10 box de réanimation polyvalente, 4 box de réanimation cardiovasculaire et 11 box de réanimation néonatale), ainsi que 11 blocs opératoires.

Elle comprend aussi un centre de radiologie complet (échographie, mammographie, IRM, radio standard et scanner) et un laboratoire d’analyse médicale doté des dernières technologies.

L’Hôpital Privé d’El Jadida dispose également d’une unité de cardiologie chirurgicale et interventionnelle. Cette dernière est consacrée aux actes opératoires sur les cavités et les vaisseaux cardiaques (artères coronaires), sans recours à la chirurgie.

L’Hôpital Privé d’El Jadida abrite en son sein également le Centre International d’Oncologie d’El Jadida. Ce centre spécialisé est doté de deux bunkers de dernière génération qui prodigueront des traitements radiothérapeutiques en plus d’un hôpital de jour dédié aux traitements par chimiothérapie.

L’hôpital dispose de plateaux techniques modernes permettant notamment le traitement des maladies cardio-vasculaires et neurovasculaires.

Le Groupe dispose d’un réseau de 9 établissements de santé multidisciplinaires et spécialisés, 7 à Casablanca et 2 à El-Jadida, et plusieurs hôpitaux privés verront le jour dans les villes de Tanger, Agadir, Salé et Safi.