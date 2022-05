Ouverture des points de passage de Bab Sebta et Beni Ansar aux voyageurs

Les points de passage de Bab Sebta et Beni Ansar ont été ouverts, peu avant minuit dans la nuit de lundi à mardi, à la circulation des voyageurs (automobilistes et piétons) et ce, dans le respect des mesures spéciales décidées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, lesquelles mesures sont toujours en vigueur afin de préserver la santé des voyageurs durant le trajet.

Cette mesure vient en application de la Déclaration conjointe adoptée au terme des discussions entre SM le Roi Mohammed VI et le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui avait effectué en avril dernier, sur invitation du Souverain, une visite au Royaume dans le cadre d’une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux pays.

Lors de cette visite, le Maroc et l’Espagne ont établi une feuille de route durable et ambitieuse comprenant plusieurs éléments, dont le rétablissement de façon ordonnée de la circulation des personnes et des marchandises, y compris des dispositifs appropriés de contrôle douanier et des personnes aux niveaux terrestre et maritime.

Des passagers ayant transité par le point de passage de Bab Sebta après sa réouverture ont exprimé à « M24 », la chaîne télévisée d’information en continu de la MAP, leur joie de voir le trafic rétabli après une période de fermeture dans le sillage des mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Ils se sont également félicités du fait que la décision d’ouverture prise par les autorités marocaines soit intervenue après des travaux de structuration et de mise à niveau, ce qui contribuera à fluidifier la circulation au niveau du point de passage.

Le point de passage de Bab Sebta a fait l’objet de larges travaux de restructuration et de mise à niveau dans l’objectif de lutter contre les activités commerciales illégales, notamment la contrebande.