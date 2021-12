ORMVA-Gharb : un bilan très positif pour l’agriculture en 2021

« Malgré la persistance des conditions imposées par la pandémie du Covid-19 durant l’année 2021, l’ORMVAG a réalisé des performances importantes dans le cadre du respect du dispositif sanitaire mis en place », se félicite-t-on dans un communiqué sanctionnant cette réunion en visioconférence, présidée le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.

Lors de cette session, à laquelle ont notamment pris part les gouverneurs des provinces de Kénitra et Sidi Kacem et le président de la Chambre d’agriculture de la région Rabat-Salé-Kénitra, le directeur de l’Office, Aziz Bellouti, a exposé les réalisations financières de l’exercice 2021, le plan d’action et le projet de budget au titre de l’exercice 2022.

Parmi les principaux indicateurs de performance, il a cité l’exécution du budget d’investissement avec un taux d’engagement de 99% au 15 décembre 2021 et un taux d’ordonnancement de 75% à la même date, avec une prévision de 80% à la fin du mois, dans le cadre du lancement des projets de la nouvelle stratégie agricole « Génération Green 2021-2030 ».

Il a également mentionné l’effort important réalisé en termes de recouvrement des créances de l’Office avec un taux de 75% réalisé au 15 décembre 2021 et une prévision de 80% à la fin de l’exercice.

Il a souligné, dans le même sens, l’engagement fort de l’Office dans le chantier d’amélioration de la gouvernance, à travers le déploiement d’un plan de transformation digitale de son système d’information, conformément aux orientations du ministère de tutelle.

Par ailleurs, le plan d’actions de l’Office au titre de l’année 2022 concerne les projets inscrits dans le cadre de la continuité du lancement des projets de « Génération Green », notamment l’extension de l’irrigation, l’amélioration du service de l’eau d’irrigation, le Programme national d’économie d’eau d’irrigation (PNEEI), la réhabilitation des équipements hydro-agricoles, le nivellement des clos rizicoles, l’entretien et la création des pistes agricoles, la melkisation des terres collectives, les projets de l’agriculture solidaire, l’aménagement et l’amélioration des parcours ainsi que les actions d’appui et d’amélioration de la gouvernance de l’établissement.

Lors de cette réunion, les membres du Conseil ont félicité, à l’unanimité, la direction et l’équipe de l’Office pour les efforts déployés et leurs engagements continus pour le rayonnement de cet établissement, en dépit de la conjoncture difficile imposée par la pandémie du Covid-19, rapporte le communiqué.

En rapport avec le plan d’action 2022, la même source précise que « la tutelle technique et financière a été sollicitée par les membres du Conseil d’Administration pour continuer l’appui nécessaire à la réalisation des projets programmés », en accordant la priorité aux pistes agricoles, à l’extension de l’irrigation, à la création de l’agropole et à la qualification du facteur humain, via la formation des jeunes dans les métiers de l’agriculture et l’appui à l’auto entreprenariat via la création d’entreprises de service.