Oriental : Une compétition pour soutenir les start-ups innovantes

Cet appui consiste en un accompagnement de bout en bout et une aide de démarrage, indique le CRIO sur son site web. Le challenge est ouvert aux Start-ups, coopératives innovantes, étudiants en fin de parcours, doctorants et aux jeunes docteurs, ainsi qu’aux projets à caractère innovant et à forte valeur ajoutée et projets de valorisation d’une technologie innovante développée dans un laboratoire de recherche.

Vingt candidats seront présélectionnés pour défendre leurs idées de projets devant un jury de professionnels. Parmi eux, cinq finalistes seront retenus suites aux présélections et soumis aux votes des internautes pour choisir le gagnant du trophée «Prix de l’innovation CRIO 2021».

Les prix décernés aux gagnants des trois premières places seront d’une valeur de 25 000 DH pour le gagnant du trophée, 15 000 DH pour la 2ème place et 10 000 DH pour la 3ème place.

Les trois finalistes bénéficieront également d’un accompagnement de bout en bout pour la création juridique de leurs entreprises, l’obtention des actes administratifs, le montage du business plan et le parrainage et mentoring par les membres du «Business & Dynamism Club».

Les candidatures doivent être soumises avant le 15 juin courant. La cérémonie de remise des prix est prévue pour le 13 juillet prochain.