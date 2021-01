Orange Maroc : première entreprise à obtenir la certification GEEIS pour sa politique de diversité et d’égalité professionnelle

C’est la consécration d’une politique de diversité inclusive sur tous les plans et notamment l’inclusion numérique et une reconnaissance de sa stratégie en matière d’égalité professionnelle et d’équité salariale.

Orange Maroc est la première entreprise du Royaume à obtenir la certification internationale Gender Equality & Diversity for European & International Standard (GEEIS) en faveur de l’égalité des chances et l’égalité professionnelle hommes-femmes, indique l’opérateur dans un communiqué de presse.

L’audit mené par le cabinet international Bureau Veritas Certification a permis de mettre en avant les performances de l’opérateur sur l’ensemble des sujets d’inclusion, d’égalité des chances et d’égalité professionnelle hommes-femmes.

« Nous nous engageons au quotidien pour que nos politiques RH et RSE reste à l’avant-garde en mettant en place les meilleures conditions pour une expérience salarié unique, mais également avec un investissement important pour une inclusion au et par le numérique » souligne Zakia Hajjaji, directrice ressources humaines Orange Maroc, citée dans le communiqué.

L’obtention de ce label constitue une reconnaissance des politiques et programmes de responsabilité sociale mis en place par l’opérateur depuis plusieurs années.

La démarche volontaire d’Orange Maroc de solliciter cette certification a pour objectif d’apporter un regard extérieur et objectif afin d’évaluer le positionnement stratégique de l’opérateur en matière de diversité et d’égalité des chances, poursuit la même source. Cette initiative a permis de mettre en lumière son aspect avant-gardiste dans le royaume, notamment grâce aux meilleures pratiques RH adoptées par l’opérateur qui lui ont déjà valu d’être certifié Top employer Maroc et Afrique. « C’est également l’occasion pour nous d’évaluer nos investissements dans des politiques de recrutements inclusive, d’accompagnement managériale et de rémunération pour faire avancer la place des femmes dans l’entreprise, leur accès à des postes de responsabilité dans tous les domaines et l’assurance d’une rémunération équitable » souligne Mme Hajjaji.

L’obtention de ce label consolide donc l’engagement d’Orange à proposer un environnement diversifié et inclusif où l’innovation est encouragée, où les femmes sont présentes dans tous les domaines et à tous les niveaux de management. Ainsi, l’opérateur défend une vision responsable et inclusive en faveur de l’égalité numérique afin de construire une société plus ouverte, plus juste et plus égalitaire.