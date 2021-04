Orange Maroc lance l’initiative du clic solidaire avec le programme Khatawat Khir

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’inclusion numérique, et à l’occasion du mois sacré de Ramadan, Orange Maroc, opérateur très haut débit, et acteur majeur de la digitalisation du pays, se mobilise aux côtés de sa fondation pour lancer le programme Khatwat Khir.

Khatwat Khir, c’est une initiative solidaire et ouverte à tous, qui permet, avec un simple geste, de faire un grand pas en faveur de l’inclusion numérique dans notre pays.

La procédure est très simple : Aller sur le site www.khatwatkhir.ma, et cliquer un maximum de fois en 10 secondes. Le nombre de clics effectué sera automatiquement converti par Orange en un don de volume data, à raison de 10 Mo par clic. L’opération peut être répétée à volonté.

À la fin de chaque semaine, Orange espère que des millions de giga-octets de dons en data seront ainsi générés puis préchargés sur des milliers de tablettes et de smartphones, que des collaborateurs d’Orange Maroc iront distribuer à travers quatre associations de référence, chacune œuvrant pour une cause sociale cruciale : L’Association Marocaine Sport et Développement (Marrakech), Marocains Pluriels (Essaouira), Banque Alimentaire (Khenifra), et Chorouq (Casablanca et Rabat).