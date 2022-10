Orange Maroc dévoile sa nouvelle box Fibre Wifi6

L’opérateur télécoms vient de lancer sa Livebox Fibre Wifi6, un routeur nouvelle génération avec 40% de plus de débit et un temps de latence réduit. Elle permet également de gérer plus d’appareils au bénéfice des multiples utilisateurs et équipements connectés au même moment.

En plus d’être remis dans un emballage 100% recyclé et recyclable, l’appareil dispose d’un mode veille qui permet d’avoir une consommation réduite en énergie, allant jusqu’à 40% en moins, précise t-on dans un communiqué.

Orange Maroc lance également la nouvelle application « Ma Livebox » qui permet à tout client de gérer, depuis son smartphone, le réseau internet de son domicile.

Grace à cette fonctionnalité, les clients peuvent aussi contrôler et limiter la connexion de leurs enfants en totale sécurité.