Orange dispose du réseau Internet fixe le plus rapide au Maroc

« Ce prix est le fruit d’investissements massifs et continus notamment dans les infrastructures : Orange Maroc investit ainsi chaque année plus de 2 milliards MAD pour ses clients, avec un plan ambitieux de couverture en fibre optique, mobile et fixe, et le développement de la connectivité nationale et internationale » détaille un communiqué d’Orange Maroc.

Dans un contexte de pandémie qui a vu se développer de nouveaux usages tels que le télétravail, et l’école à distance, et à une époque de prépondérance de la place du digital dans notre quotidien, les réseaux doivent être en mesure de supporter une très forte pression.

Cette demande croissante pour les services de connectivité s’accompagne aussi d’une exigence accrue des utilisateurs en termes de qualité de service.

Dans cette conjoncture, les clients d’Orange Maroc ont pu profiter pleinement et sans interruption d’une excellente couverture et d’une qualité de service fixe supérieure en termes de rapidité et de confort de connexion, sur l’ensemble de son réseau, ajoute la même source.

La qualité du réseau étant la première brique de l’expérience client, le prix Speedtest d’Ookla s’ajoute au prix de meilleur “Service Client de l’Année Maroc 2021” dans la catégorie téléopérateurs, pour confirmer que Orange Maroc honore son engagement à offrir à ses usagers la meilleure expérience internet au pays.