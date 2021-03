Orange accompagne les startups en Afrique et au Moyen-Orient

Les startups en Afrique et au Moyen-Orient ont besoin d’un accompagnement technique et financier pour développer et faire fructifier leurs solutions innovantes, annonce un communiqué du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, parvenu à La Vie éco, ce Mercredi 10 Mars.

Les Pays-Bas ont décidé d’offrir la possibilité aux jeunes entrepreneurs de se consacrer pleinement à des projets innovants en créant le Fond d’innovation Orange Corners (OCIF), ajoute la même source.

L’OCIF se distingue des autres fonds car il complète le programme d’incubation/accélération Orange Corners existant.

« Après une phase pilote nous entrons dans une phase long terme et cherchons un gestionnaire local », ajoute le département néerlandais dans le communiqué.

Pour information, une entreprise locale ou une organisation non gouvernementale locale peut postuler à un financement dans le cadre du OCIF.

Elle doit avoir une personnalité juridique et détenir une accréditation juridique pour la fourniture de prêts portant intérêt, émis par l’autorité financière compétente dans l’endroit cible. Le demandeur doit avoir de l’expérience dans la gestion d’un fonds d’investissement. De plus, le demandeur doit avoir toute l’infrastructure et l’expérience associées (administratives et régulatoire) à la gestion et à la mesure de l’impact. Quant aux applications de subventions pour la première ouverture du Programme de Subventions de l’OCIF, elles s’adressent, selon la même source, aux endroits cibles, soit Iraq-Bagdad, Iraq-Erbil, Côte d’Ivoire, Maroc, Mozambique et Nigéria, et sont soumises du 15 avril 2021 au 28 avril à midi selon l’heure néerlandaise. « Un plafond de subvention de ‪12 600 000‬ € s’applique pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de cette décision et le 31 décembre 2025 pour les subventions dans le cadre du programme de subventions du Fonds d’innovation Orange Corners, dont ‪1 400 000‬ € pour les activités dans chacun des endroits cibles», conclut le ministère néerlandais.