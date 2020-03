Opération don de sang chez la police

Cette opération vise à consacrer la culture du don de sang et à consolider les valeurs de la solidarité entre les citoyens, pour venir en aide aux malades ayant besoin de sang surtout dans cette période difficile.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des recommandations et instructions de la DGSN et intervient en partenariat avec le Centre de transfusion sanguine, le Centre de santé et l’Inspection de la DGSN. Tous les éléments de la police, tous grades et unités confondus, ont participé à cette opération qui se veut un « devoir national qui s’ajoute au devoir sur la voie publique ». Les images ci-dessus ont été prises à Casablanca.