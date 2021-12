Open Data : les responsables d’organismes publics formés par l’ADD

L’Agence de développement du digital (ADD) a organisé, les 14 et 15 décembre, un atelier de formation technique sur l’Open Data au profit des responsables Open Data et des gestionnaires de données des institutions et organismes publics.

Organisé en collaboration avec la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (ESCWA), cet atelier virtuel qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions national Open Data, a connu la présence de 136 participants représentant différents administrations, établissements et entreprises publics, et collectivités territoriales, indique l’ADD dans un communiqué.

Ainsi, plusieurs thématiques techniques ont été abordées, notamment des standards, l’interopérabilité et l’automatisation de la publication des données ouvertes, les méthodologies de conduite de l’inventaire de données publiques, les méthodologies d’élaboration des référentiels de données, ainsi que la présentation des différents types de plateformes Open Data et les dimensions et indicateurs pour l’évaluation de la qualité des jeux de données.

Au terme des travaux de cet atelier, l’Agence de Développement du Digital a remercié l’ensemble des institutions et organismes, et réitéré son engagement à poursuivre, sous la supervision du Comité de pilotage national de l’Open Data, la mise en œuvre des actions nécessaires pour la réussite de ce chantier au niveau national en adoptant une approche participative et concertée, note le communiqué.