OPCI : le mécanisme séduit les investisseurs !

Les OPCI attirent de plus en plus les investisseurs. L’actif net de ces Organismes de placement collectif immobilier a atteint plus de 12,25 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre dernier, en hausse de 101% par rapport à fin novembre 2020, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Le nombre de fonds OPCI s’établit à 16, précise selon l’Autorité du marché qui vient de rendre public les indicateurs mensuels du marché des capitaux pour le mois de novembre. Pour ce qui des organismes de placement collectif en capital (OPCC), leur actif net a augmenté de 6,7% en YTD (Year-to-date) à plus de 1,13 MMDH à fin novembre 2021. L’actif net des fonds de placement collectifs en titrisation (FPCT) a atteint, lui, plus de 11,05 MMDH à fin septembre 2021 (+15,36 en YTD).

Les spécialistes estiment que les conditions pour garantir l’essor des Organismes de placement collectif immobilier sont toutes réunies. En Juin dernier, l’achèvement des textes réglementaires nécessaires à la mise en application des OPCI a été acté. Aussi, le cadre fiscal a été complété et amélioré, et le cadre comptable a été finalisé. Selon les estimations du ministère de l’économie et des finances, le potentiel de ce segment est estimé à environ 200 milliards de dirhams, uniquement au titre du segment «marché de bureaux ». Le retail (centres commerciaux, malls,…), l’hôtellerie et les résidences touristiques, les entrepôts et pôles industriels, etc, offrent également des opportunités de développement très prometteuses.