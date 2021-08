ONEE : De nouvelles installations et ouvrages électriques voient le jour à Agadir

Le Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) Abderrahim El Hafidi a effectué des visites de terrain à Agadir pour s’enquérir des installations de l’énergie électrique dans la ville et ses régions.

Il s’est rendu au site du projet du poste 225/60kV d’Ouled Rahou, d’un montant de 155,461 MDH TTC. Les travaux qui viennent d’être achevés et dont les essais de mise en service sont en cours de finalisation consistent en :

-La réalisation et le rabattement des lignes 225kV de 17 Km,

-La réalisation et le rabattement des lignes 60KV d’environ 17 Km,

-La réalisation d’un poste 225/60kV équipé de 3 travées départ 225KV et transfert 225 Kv, 2 transfos 225/60/11 kV de 100 MVA chacun et 5 départs 60 kV ;

-La réalisation d’une nouvelle travée départ 225KV et l’extension 225 KV au poste de Glalcha,

-La réalisation d’une nouvelle travée départ 60KV avec extension 60 KV au poste d’Ouled Teima.

La création de ce poste de transformation permettra de surmonter les contraintes des chutes de tension au niveau des postes 60/22 Kv Ouled Teima et Sebt Guerdane, de décharger les postes 225/60 Kv Ait Melloul et Glalcha, de renforcer la puissance installée et d’améliorer la qualité de service rendu aux clients dans la région.

En marge de cette visite, Abderrahim El Hafidi a procédé à l’installation du nouveau Directeur Régional à Agadir et ce, suite à un large mouvement ayant concerné plusieurs Directeurs Régionaux dans les régions de Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Fès, Béni Mellal et Errachidia.

Lors de cette réunion, M. El Hafidi a assisté à une présentation des projets de la Direction Régionale d’Agadir, ainsi que de ses réalisations en terme des principaux indicateurs techniques, commerciaux et financiers.

La Direction Régionale d’Agadir compte environ 920 000 clients basse tension et 5 500 clients moyenne tension. Elle gère la distribution de l’électricité sur l’ensemble du territoire de la région Souss Massa à travers 3 Directions Provinciales, 6 Agences de Services Provinciales et 17 Agences de Services. Concernant les installations électriques, la Direction Régionale Agadir dispose de :

-23 postes sources 60/22kV d’une puissance installée totale de 1240 MVA environ ;

-13 000 Km de réseau moyenne tension (dont 1 300 Km en souterrain) ;

-5 500 postes MT/BT de distribution avec une puissance installée de 920 MVA ;

-22 000 Km de réseau basse tension ;

La présentation des projets importants en cours de réalisation ou planifiés dans la région a permis de faire le point des enjeux et contraintes liés à la concrétisation des investissements dans le but de renforcer l’alimentation en énergie électrique et accompagner le développement économique et social de la région.

L’enveloppe budgétaire des investissements réalisés par l’Office dans la région Souss Massa pour le développement et le renforcement des réseaux de Transport et Distribution courant les cinq dernières années est de l’ordre de 1,35 MMDH.