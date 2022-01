ONEE : 2 Nouveaux postes de transformation électrique à Nouaceur et à Essaouira pour un investissement global de plus de 233 MDH

Poursuivant sa politique de sécurisation de l’alimentation en énergie électrique au niveau national, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a mis en service, les 10 et 12 janvier 2022, deux nouveaux postes de transformation électrique dans les provinces d’Essaouira et Nouaceur.