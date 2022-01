ONCF : tous les indicateurs au vert et les trains rouleront bientôt à l’énergie propre

L’ONCF a entamé l’année 2022 en amorçant sa transition énergétique verte, avec l’ensemble de ses trains Al Boraq qui roulent désormais à l’énergie éolienne propre. L’Office compte élargir progressivement ce choix à l’ensemble de sa flotte. L’ONCF conforte ainsi son engagement et sa forte mobilisation dans la promotion et le développement d’une mobilité inclusive, durable et performante, est-il indique à l’occasion de la tenue, ce vendredi, de son conseil d’administration. Les travaux de cette session du CA ont, d’ailleurs, été consacrés à l’examen des résultats probables de l’exercice 2021 et l’approbation des budgets 2022, la présentation de l’état d’avancement des chantiers inscrits dans le Protocole d’Accord Etat-ONCF, ainsi que la présentation des projets ferroviaires de développement et de la mise en place d’un écosystème industriel ferroviaire national.

Justement, sur le registre du Protocole d’Accord Etat-ONCF, entérinés en juillet 2019, des avancées notables ont été enregistrées par l’ONCF et ses parties prenantes dans le déploiement des différents chantiers convenus. Il s’agit notamment de la mise en place d’un nouveau modèle économique, à même de pérenniser les performances de l’ONCF et d’assurer le développement du réseau ferroviaire marocain. L’Office poursuivra ses actions en vue de concrétiser sa transformation institutionnelle, conformément aux orientations arrêtées pour la réforme des établissements et entreprises publics. Par ailleurs, son directeur général, Mohamed Rabie Khlie, a rappelé la place de choix qu’occupe aujourd’hui le rail, et ses perspectives prometteuses en tant que mode de transport de masse, offrant une solution de mobilité sobre, écologique et durable. Par ailleurs, le rail demeure un des vecteurs de la relance de l’économie en tant qu’outil incommensurable d’aménagement du territoire.

Par ailleurs, selon le directeur général, « grâce à la bonne reprise de l’activité voyageurs et à la résilience des activités de transport des marchandises, l’Office prévoit de réaliser en 2021, un chiffre d’affaires de 3,5 MMDH contre 2,8 MMDH en 2020, soit une hausse de 25% ». Les prévisions à fin décembre, dénotent d’un rebond exponentiel de l’ensemble des indicateurs : le nombre de passagers s’est amélioré de 64% en passant de 21,1 millions en 2020 à 34,5 millions en 2021, et le chiffre d’affaires a progressé de 87%, en s’établissant à 1,5 MMDH en 2021 contre 803 MDH en 2020.

Pour ne citer qu’Al Boraq, qui a bouclé sa 3ème année d’exploitation en novembre dernier, il a compté en 2021, +100% de nouveaux adeptes en transportant 2,4 millions passagers, contre 1,3 million de voyageurs en 2020 et le chiffre d’affaires généré a suivi la même tendance en s’établissant à 317 MDH en 2021 contre 165 MDH en 2020 (soit +100%). Quant au transport ferroviaire fret et phosphates, il a su malgré les affres de la crise sanitaire, démontrer beaucoup de résilience et a marqué globalement en 2021, une amélioration soutenue de ses indicateurs. Enregistrant plus de 25,5 millions de tonnes de marchandises transportées au cours de 2021 soit +2,6% par rapport à 2020, il a généré un chiffre d’affaires de 1,8 MMDH soit +2,3% par rapport à 2020. Ainsi, l’ensemble des indicateurs financiers, probables au 31 décembre 2021, s’affichent au vert.