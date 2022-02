ONCF : aménagement des horaires de trains les 20 et 27 février

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a annoncé l’aménagement des horaires de certains trains durant les journées des dimanches 20 et 27 février 2022 et ce, dans le cadre du projet d’aménagement de la vallée de Bouregreg.

Ainsi, la circulation des trains navettes Casa Port – Rabat Agdal (départ à 7H10 – arrivée à 8H10 et départ à 8H10 – arrivée à 9H10) sera maintenue, alors que les trains Rabat Agdal – Casa Port (7H10 – 8H11, 8H10 – 9H10 et 8H47 – 9H43) seront supprimés, précise l’ONCF sur son site web.

L’Office fait également savoir que des retards de quelques trains Al Atlas et Navettes sont prévus. Il s’agit de Nador – Casablanca (20H26 – 6H50), Tanger – Marrakech (23H25 – 9H01) et Oujda – Casablanca (21H35 – 7H46), avec un retard prévisible entre 30 et 40 minutes.

D’autres trains (Al Atlas et Navettes) subiront de légers retard entre 3 et 15 minutes, ajoute l’ONCF, s’excusant de la gêne occasionnée par ces travaux.