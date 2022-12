OMT : Le tourisme international devrait retrouver 65% de son niveau pré-pandémique en 2022

Entre janvier et septembre dernier, 700 millions de touristes ont voyagé à l’international, selon les estimations de l’OMT, soit plus du double (+133%) du nombre enregistré sur la même période en 2021.

Cela équivaut à 63 % des niveaux de 2019 et met le secteur en bonne voie pour atteindre 65% de ses niveaux pré-pandémiques cette année, conformément aux scénarios de l’OMT, basée à Madrid.

Ces résultats s’expliquent par une forte demande, une amélioration des niveaux de confiance et la levée des restrictions dans un nombre croissant de destinations.

Le dernier baromètre du tourisme mondial de l’OMT révèle que les arrivées mensuelles étaient inférieures de 64 % aux niveaux de 2019 en janvier 2022 et avaient atteint -27 % en septembre. On estime que 340 millions d’arrivées internationales ont été enregistrées au cours du seul troisième trimestre de 2022, soit près de 50 % du total des neuf mois.

L’Europe continue de mener le rebond du tourisme international. La région a reçu 477 millions d’arrivées internationales entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% des niveaux pré-pandémiques. Ce chiffre représente plus du double de celui de 2021 (+126 %), les résultats étant dus à une forte demande intrarégionale et aux voyages en provenance des États-Unis. L’Europe a connu des résultats particulièrement solides au troisième trimestre, où les arrivées ont atteint près de 90 % des niveaux de 2019.

Le Moyen-Orient a également vu les arrivées internationales tripler (+225%) en glissement annuel de janvier à septembre 2022, pour atteindre 77% des niveaux pré-pandémie. L’Afrique (+166%) et les Amériques (+106%) ont également enregistré une forte croissance par rapport à 2021, atteignant respectivement 63% et 66% des niveaux de 2019.