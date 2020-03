Officiel. OCP apporte une contribution de 3 milliards de dhs au Fonds spécial du Covid-19

« S’inscrivant dans cet élan de solidarité nationale insufflé par Sa Majesté le Roi, cette enveloppe fait partie d’un ensemble de mesures que le Groupe compte déployer dans les jours à venir pour appuyer l’Etat dans ses efforts de lutte contre la propagation du Coronavirus, et ses conséquences sur l’économie nationale », souligne la même source.

Au cœur du dispositif de solidarité, l’Université Mohammed VI Polytechnique, plateforme de référence pour l’éducation en ligne, mettra à disposition ses ressources digitales et son savoir-faire, poursuit-on.

« Le Groupe, fidèle à son sens du devoir et de la responsabilité, mettra aussi à contribution ses programmes, notamment Act4Community et AlMoutmir, et ses infrastructures (sociales, médicales, etc.) », ajoute la même source.

Le Souverain avait donné Ses hautes instructions au gouvernement pour procéder à la création immédiate d’un Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus, doté 10 milliards de dirhams.

Le Fonds sera réservé à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l’urgence, ainsi qu’au soutien de l’économie nationale à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement.

