Officiel. Décès de la Reine Elizabeth II

La reine Elizabeth II, monarque qui a régné le plus longtemps dans l’histoire du Royaume-Uni, est décédée à l’âge de 96 ans, a annoncé jeudi le Palais de Buckingham.

Le prince Charles, 73 ans, héritier du trône depuis l’âge de trois ans, est désormais roi et sera officiellement proclamé tel au palais St James de Londres dès que possible.

Arrivée sur le trône du Royaume-Uni et de 14 autres royaumes à l’âge de 25 ans, elle a guidé avec succès la monarchie à travers des décennies de changements turbulents, sa popularité personnelle lui servant de lest dans les moments les plus difficiles de l’institution.

À ses côtés pendant la majeure partie de cette période, le duc d’Édimbourg est resté sa « force et son soutien » au cours d’un mariage qui a résisté aux nombreuses tensions imposées par sa position unique.