Office des changes : les transferts des MRE en légère hausse

Les transferts de fonds effectués par les Marocains Résidents à l’Étranger (MRE) se sont établis à plus de 30,56 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2022 contre 29,03 MMDH une année auparavant.

Ces transferts s’inscrivent ainsi en hausse de 5,3% ou de 1,52 MMDH au titre de la même période de l’année écoulée, selon l’Office des changes.

Ledit bulletin fait, par ailleurs, état d’un déficit commercial du Maroc de près de 91,04 MMDH durant les quatre premiers mois de cette année, en hausse de 43,6% par rapport à fin avril 2021. Ce déficit résulte d’une augmentation des importations (+37,8% à 230,05 MMDH) plus importante que celle des exportations (+34,2% à 139,01 MMDH). Le taux de couverture a perdu, quant à lui, 1,6 point à 60,4%.

Les ventes des phosphates et dérivés ont presque doublé pour atteindre plus de 36,14 MMDH à fin avril 2022, contre 18,19 MMDH une année plus tôt.