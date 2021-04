OCP Africa et la Banque islamique de développement s’allient pour booster la riziculture en Côte d’Ivoire

Lancé en 2018, ce programme a pour but d’accompagner les riziculteurs et d’améliorer les chaînes de valeur agricoles dans ce pays ouest-africain.

Concrètement, Agribooster devra bénéficier à environ 20.000 riziculteurs et mettra à la disposition de ces derniers « l’ensemble des conditions nécessaires pour augmenter leurs rendements et revenus, notamment par la fourniture d’engrais et de semences hybrides, la formation aux bonnes pratiques agricoles et à la fertilité des sols ainsi que l’accès au marché », selon OCP Africa.

Depuis sa mise en œuvre, Agribooster a bénéficié à plus de 630.000 petits exploitants agricoles au Ghana, au Sénégal, au Nigeria et en Côte d’Ivoire, « avec une augmentation de leur rendement allant jusqu’à 40 % pour les principaux exploitants ».

Dépensant chaque année environ 300 milliards FCFA pour combler son déficit compris dans la fourchette de 1 million et 1,5 million de tonnes par an, la Côte d’Ivoire s’est fixée pour ambition de devenir autosuffisant en riz d’ici 2025 et exportateur à l’horizon 2030.

Ceci dit, de septembre 2020 à janvier 2021, plusieurs accords ont été signés entre le gouvernement ivoirien et plusieurs organisations et acteurs du secteur privé, notamment OCP Africa, Callivoire et FAO.

(Avec MAP)