Nouvelles nominations en Conseil de Gouvernement, ce Jeudi

Au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Abdelaziz El Hraiki a été nominé directeur de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, a indiqué Saaid Amzazi, Porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

S’agissant du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique -Département de l’Éducation nationale-, Zayd Ben Yedder et Mohamed Azami Hassani ont été nommés respectivement directeur du Centre régional des Métiers de l’éducation et de formation (CRMEF) de la région de Drâa-Tafilalet et directeur du CRMEF de la région de Fès-Meknès.

Il s’agit également de Abdeljalil Chaouki, désigné directeur du CRMEF de la région de Guelmim-Oued Noun, de Mohamed Mimess, nommé directeur du CRMEF de la région de Souss-Massa, et de Ahmed Chetouani, nommé directeur du CRMEF de la région de l’Oriental.

Concernant le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Hanane Baghdad a été désignée directrice de la Direction provisoire chargée de superviser la réalisation du Complexe Hydraulique Beni-Mansour dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

(Avec MAP)