Nouvelles nominations en Conseil de Gouvernement

Au niveau du ministère de l’Agriculture de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts- Département des Eaux et Forêts, Hachlaf Zakaria a été nommé directeur des ressources humaines et des affaires administratives, a indiqué Saaid Amzazi, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique -Département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique-, Mabrour Abdelouahed a été nommé directeur de l’École supérieure de l’Éducation et de la Formation, relevant de l’Université Chouaib Doukkali d’El Jadida, tandis que Taleb Abdelkarim a été désigné doyen de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, relevant à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech.

(Avec MAP)