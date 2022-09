Nouvelles nominations à de hautes fonctions en conseil de gouvernement

Au niveau du ministère de l’Économie et des Finances, Aziz Bouazzaoui a été nommé Directeur des ressources et systèmes informatiques à la trésorerie générale du Royaume (TGR), a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nahid Hamtami a été nommée Directrice de l’Agence urbaine de Kénitra – Sidi Kacem.

Quant au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Hicham Mohamed Hamri a été nommé Directeur de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) relevant de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, Hassan Hamdi, Directeur de l’École nationale des sciences appliquées (ENSA, Université Ibn Zohr d’Agadir), Ahmed Saba, Directeur de l’École supérieure de technologie de Guelmim, Taoufik Yahyaoui, Directeur de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG, Université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal, et Hamid Bouabid, Directeur de la recherche scientifique et de l’innovation.